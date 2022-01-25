Слезоточивый газ для мигрантов в Греции

В Греции беженцы из лагеря Мория, что на острове Лесбос, попытались прорваться в порт города Митилини, но полиция не пускала их из-за возникшей накануне вспышки коронавируса в лагере. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Как сообщается, мигранты попытались попасть в другой город из-за того, что лагерь сгорел в результате пожара.

Отмечается, что к порту пытались пробиться сотни человек, оставшиеся без крова после пожара в лагере. Они рвались в порт, потому что услышали, что в Митилини придет судно, на котором они смогут добраться до Балканского полуострова.

Газ применили, когда мигранты стали бросать камни в правоохранителей. В ответ на применение газа мигранты подожгли траву, в результате чего сгорели оливковые деревья.

В четверг ожидается прибытие дополнительных сил полиции. Также прибудет пассажирский паром и два десантных корабля ВМС Греции, на которых разместят примерно две тысячи беженцев.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября в лагере Мориа, в котором проживали около 13 тысяч мигрантов, произошел масштабный пожар. Причина пожара пока неизвестна. На остров были направлены дополнительные силы полиции, чтобы помешать мигрантам, которые бегут к городу Митилини.

Ранее стало известно, что в Болгарии загорелся автобус с туристами. Автобус сгорел дотла, однако люди не пострадали.