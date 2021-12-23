Скончался брат Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп лично сообщил на сайте Белого дома, что его младший брат Роберт скончался в возрасте 72 лет в одном из госпиталей Нью-Йорка, куда был доставлен ранее.

"Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно", - подчеркнул 74-летний Дональд Трамп.

Известно, что родственник американского лидера ранее был доставлен в Пресвитерианский госпиталь из-за "тяжелого заболевания". В больнице его навещал Дональд Трамп.

Напомним, что Роберт Трамп в последний раз попадал в поле зрения СМИ в связи с публикацией книги племянницы президента Мэри. Роберт пытался помешать ей выпустить скандальные мемуары, в которых Мэри Трамп поставила под сомнение психологическое здоровье главы Белого дома.