Сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу

07:25 28 Август Киев, Украина

В преддверии начала нового учебного года специалисты посчитали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу.

С 1 сентября украинские школьники вернутся за парты во всех регионах, кроме красных зон, где предусмотрено дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической ситуации.



Учиться из дома также будут те дети, в классе которых найдут инфицированного: их отправят на двухнедельную самоизоляцию.



Оба варианта обучения обернуться дополнительными тратами для родителей: некоторые школы уже собирают деньги на маски, антисептики и другие принадлежности, хотя этим должны обеспечить местные власти.



Дистанционное обучение также может обойтись в копеечку, поскольку ребенку понадобиться компьютер, ноутбук или планшет с качественным интернетом, что особо проблемно для семей, проживающих в селах.



Канцелярские товары. Список должен дать классный руководитель, но в среднем он выглядит так:



Тетрадь на 12 листов - 3 гривны минимум / 186 гривен средняя

Обложки для тетрадей - 2 гривны / 4,5 гривны

Дневник - 23 гривны / 123 гривны

Ручки шариковые - 1 гривна / 6 гривен

Простой карандаш - 2 гривны / 12 гривен

Пенал - 18 гривен / 269 гривен

Линейка деревянная - 2 гривны / 39 гривен

Точилка - 2 гривны / 99 гривен

Ластик - 2 гривны / 40 гривен

Альбом для рисования, 24 листа - 15 гривен / 67 гривен

Краски акварельные - 15 гривен / 143 гривны

Набор кистей - 20 гривен / 64 гривен

Набор цветных карандашей - 20 гривен / 62 гривны

Цветная бумага - 13 гривен / 36 гривен

Ланчбокс - 29 гривен / 350 гривен

Термос - 72 гривны / 369 гривен

Влажные салфетки, упаковка - 10 гривен / 49 гривен

Антисептик - 25 гривен / 69 гривен

Рюкзак или портфель - 120 гривен / 920 гривен.



Школьную форму отменили в прошлом году, но большинство школ требует одеваться в строгом стиле.



Если внутренние правила школы позволяют, то ребенок может предпочесть ходить в кроссовках на все занятия, а не только на физкультуру, придерживаясь последних модных трендов.



На каждую пару детской обуви придется потратить около тысячи гривен, подростковой - 1,5 тысячи гривен. Есть и более низкие цены, но качество может подвести.



Что касается одежды, то в большие города Украины уже пришли международные сетевые магазины, которые предлагают цены на разный бюджет.



На что стоит обратить внимание при выборе рюкзака:



1. Спинка: жесткая, лучше ортопедическая; плотно прилегает к спине; дно упирается в поясницу.

2. Материал: плотная водостойкая ткань.

3. Лямки: широкие регулируемые ремни для правильного распределения нагрузки.

4. Дно: плотное, возможно, прорезиненное для поддержания формы.

5. В него должны помещаться не только школьные принадлежности, но еще и перекус, бутылка с водой, салфетки и другие предметы гигиены.

Обойдется такой рюкзак в среднем в 1,5 тысячи гривен. Но это вклад в здоровье ребенка.