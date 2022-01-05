Сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу

С 1 сентября украинские школьники вернутся за парты во всех регионах, кроме красных зон, где предусмотрено дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической ситуации.
Учиться из дома также будут те дети, в классе которых найдут инфицированного: их отправят на двухнедельную самоизоляцию.
Оба варианта обучения обернуться дополнительными тратами для родителей: некоторые школы уже собирают деньги на маски, антисептики и другие принадлежности, хотя этим должны обеспечить местные власти.
Дистанционное обучение также может обойтись в копеечку, поскольку ребенку понадобиться компьютер, ноутбук или планшет с качественным интернетом, что особо проблемно для семей, проживающих в селах.
Канцелярские товары. Список должен дать классный руководитель, но в среднем он выглядит так:
Тетрадь на 12 листов - 3 гривны минимум / 186 гривен средняя
Обложки для тетрадей - 2 гривны / 4,5 гривны
Дневник - 23 гривны / 123 гривны
Ручки шариковые - 1 гривна / 6 гривен
Простой карандаш - 2 гривны / 12 гривен
Пенал - 18 гривен / 269 гривен
Линейка деревянная - 2 гривны / 39 гривен
Точилка - 2 гривны / 99 гривен
Ластик - 2 гривны / 40 гривен
Альбом для рисования, 24 листа - 15 гривен / 67 гривен
Краски акварельные - 15 гривен / 143 гривны
Набор кистей - 20 гривен / 64 гривен
Набор цветных карандашей - 20 гривен / 62 гривны
Цветная бумага - 13 гривен / 36 гривен
Ланчбокс - 29 гривен / 350 гривен
Термос - 72 гривны / 369 гривен
Влажные салфетки, упаковка - 10 гривен / 49 гривен
Антисептик - 25 гривен / 69 гривен
Рюкзак или портфель - 120 гривен / 920 гривен.
Школьную форму отменили в прошлом году, но большинство школ требует одеваться в строгом стиле.
Если внутренние правила школы позволяют, то ребенок может предпочесть ходить в кроссовках на все занятия, а не только на физкультуру, придерживаясь последних модных трендов.
На каждую пару детской обуви придется потратить около тысячи гривен, подростковой - 1,5 тысячи гривен. Есть и более низкие цены, но качество может подвести.
Что касается одежды, то в большие города Украины уже пришли международные сетевые магазины, которые предлагают цены на разный бюджет.
На что стоит обратить внимание при выборе рюкзака:
1. Спинка: жесткая, лучше ортопедическая; плотно прилегает к спине; дно упирается в поясницу.
2. Материал: плотная водостойкая ткань.
3. Лямки: широкие регулируемые ремни для правильного распределения нагрузки.
4. Дно: плотное, возможно, прорезиненное для поддержания формы.
5. В него должны помещаться не только школьные принадлежности, но еще и перекус, бутылка с водой, салфетки и другие предметы гигиены.
Обойдется такой рюкзак в среднем в 1,5 тысячи гривен. Но это вклад в здоровье ребенка.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии