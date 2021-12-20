Ситуацию в Беларуси обсудят на заседании глав государств и правительств стран ЕС

Ситуацию в Беларуси планируют обсудить главы государств и правительство стран-участниц Евросоюза. В ближайшую среду пройдет внеочередное видеосовещание.

Председатель Евросовета Шарль Мишель 17 августа в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства. При этом не уточняется, не является ли такая позиция сама по себе вмешательством во внутренние дела Беларуси.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства, - написал Мишель членам Евросовета, - То, чему мы стали свидетелями в Беларуси, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил в минувший понедельник, что, как это было согласовано министрами иностранных дел стран ЕС на видеоконференции 14 августа, Евросоюз "работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси. Боррель также сообщил, что доложит на видеоконференции руководителей стран ЕС о прогрессе в работе по подготовке новых санкций по Беларуси. По мнению Борреля, массовый мирный протест населения Беларуси показывает, что народ хочет перемен и хочет их сейчас, и Евросоюз поддерживает его. Он подчеркнул, что, "учитывая все больше и больше шокирующих сообщений о бесчеловечных условиях и обращении в местах содержания под стражей, Европейский союз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности". По его словам, представительство ЕС в Беларуси довело до беларуских властей соответствующие ожидания Брюсселя.