Ситуацию в Беларуси обсудят на заседании глав государств и правительств стран ЕС

Ситуацию в Беларуси планируют обсудить главы государств и правительство стран-участниц Евросоюза. В ближайшую среду пройдет внеочередное видеосовещание.
Председатель Евросовета Шарль Мишель 17 августа в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства. При этом не уточняется, не является ли такая позиция сама по себе вмешательством во внутренние дела Беларуси.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил в минувший понедельник, что, как это было согласовано министрами иностранных дел стран ЕС на видеоконференции 14 августа, Евросоюз "работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси. Боррель также сообщил, что доложит на видеоконференции руководителей стран ЕС о прогрессе в работе по подготовке новых санкций по Беларуси. По мнению Борреля, массовый мирный протест населения Беларуси показывает, что народ хочет перемен и хочет их сейчас, и Евросоюз поддерживает его. Он подчеркнул, что, "учитывая все больше и больше шокирующих сообщений о бесчеловечных условиях и обращении в местах содержания под стражей, Европейский союз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности". По его словам, представительство ЕС в Беларуси довело до беларуских властей соответствующие ожидания Брюсселя.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии