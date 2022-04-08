Ситуация на Донбассе: за сутки ОБСЕ зафиксировала 464 нарушения

12:30 08 июля Киев, Украина

Участникам ТКГ так и не удалось обсудить механизмы координации прекращения огня, тем временем ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ в четверг, 8 июля.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях.



Также сообщается об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", – заявила Грау.

Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".



По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".