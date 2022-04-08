Ситуация на Донбассе: за сутки ОБСЕ зафиксировала 464 нарушения

Участникам ТКГ так и не удалось обсудить механизмы координации прекращения огня, тем временем ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться.
Об этом сообщается на сайте ОБСЕ в четверг, 8 июля.
Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях.
Также сообщается об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.
Также сообщается об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.
Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".
По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".
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