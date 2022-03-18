Ситуация на Донбассе под контролем ВСУ

На Донбассе пророссийские войска продолжают нарушения режима прекращения огня. По данным утренней сводки пресс-центра штаба операции Объединенных сил, только за прошедшие сутки сепаратисты дважды нарушили режим тишины. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

Указано, что с начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина. Огневых провокаций не зафиксировали.

Напомним, что Украина советует РФ вернуться к контролю за прекращением огня на Донбассе. Члены незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью СЦКК не имеют права заменять российских офицеров, заявил представитель Украины.

Также сообщалось, что Украина назвала причину остановки переговоров по Донбассу.