Ситуация на Донбассе не меняется: девять обстрелов за сутки, без потерь

07:55 18 Март Киев, Украина

Ситуация на Донбассе сохраняется напряженной. Обстрелы со стороны противника не прекращаются. По данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки сепаратисты девять раз обстреляли украинские позиции, чем нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку от Песков и Гнутово сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Луганского захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Светлодарска оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от Новотошковского - из подствольных гранатометов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также накануне было зафиксировано увеличение провокаций со стороны сепаратистов, целью которых было обострение ситуации безопасности на Луганском направлении - центром нарушений стало направление Калиновка-Луганское, где сепаратисты откровенно провоцировали ВСУ на открытие огня. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "Тишина".

С начала суток обстрелов не зафиксировано, украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе ООС.

Ранее в ОБСЕ заявили, что участились заявления о силовом решении конфликта на Донбассе. Для достижения полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля сторон конфликта, считает спецпредставитель ОБСЕ в Украине.

Также сообщалось, что Украина выступила с инициативой по Донбассу. Инициативы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны начать реализовываться к Пасхе - 2 мая.