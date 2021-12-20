Ситуация на Донбассе: Меркель и Макрон провели разговор с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела class="word">Меркель и президент Франции Эммануэль class="word">Макрон провели совместную видеоконференцию с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
Путин во время беседы традиционно обвинил Украину в «провоцировании эскалации вооруженного противостояния на линии соприкосновения» и заявил, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами.
Со своей стороны, Меркель и Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе, как сообщается на сайте президента Франции.
На сайте германского правительства отмечается, что лидеры Франции и ФРГ также призвали Россию к переговорам в нормандском формате с целью полной реализации Минских договоренностей.
Среди других тем переговоров Макрон и Меркель затронули вопрос осужденного российского оппозиционера Алексея Навального. Они подчеркнули необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.
Кроме того, во время разговора обсудили ситуацию в Беларуси, стороны высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов.
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