Ситуация на Донбассе: Меркель и Макрон провели разговор с Путиным

11:24 31 Март Киев, Украина

Канцлер ФРГ Ангела class="word">Меркель и президент Франции Эммануэль class="word">Макрон провели совместную видеоконференцию с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Путин во время беседы традиционно обвинил Украину в «провоцировании эскалации вооруженного противостояния на линии соприкосновения» и заявил, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения, которую провоцирует Украина, и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных меры по усилению режима прекращения огня", - заявили в Кремле.

Со своей стороны, Меркель и Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе, как сообщается на сайте президента Франции.

«Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями», — отметили в пресс-службе Елисейского дворца.

На сайте германского правительства отмечается, что лидеры Франции и ФРГ также призвали Россию к переговорам в нормандском формате с целью полной реализации Минских договоренностей.

Среди других тем переговоров Макрон и Меркель затронули вопрос осужденного российского оппозиционера Алексея Навального. Они подчеркнули необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Кроме того, во время разговора обсудили ситуацию в Беларуси, стороны высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов.