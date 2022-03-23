Система э-декларирования продолжит работу - Зеленский начал заседание СНБО

Глава государства Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО заявил, о необходимости срочного реагирования на сложившуюся ситуацию после решения КСУ о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Он отметил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что из-за вышеупомянутого решения Конституционного Суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления – секретаря местного совета или главу местного совета.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что из-за вышеупомянутого решения Конституционного Суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления – секретаря местного совета или главу местного совета.
Он призвал членов СНБО наработать конкретные решения.
Также Президент обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все подробности принятия указанного решения Конституционного Суда.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии