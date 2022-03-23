Система э-декларирования продолжит работу - Зеленский начал заседание СНБО

18:54 29 октября Киев, Украина

Глава государства Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО заявил, о необходимости срочного реагирования на сложившуюся ситуацию после решения КСУ о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

«Дело не только в этом решении, но и в целом в действиях определенных лиц, направленных на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-либо другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.



Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что из-за вышеупомянутого решения Конституционного Суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления – секретаря местного совета или главу местного совета.

«Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного Суда. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, – система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные», – подчеркнул Президент Украины.

Он призвал членов СНБО наработать конкретные решения.

«Главные вопросы такие. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и почему именно?» – отметил Глава государства.

Также Президент обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все подробности принятия указанного решения Конституционного Суда.