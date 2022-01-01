Силовики в Беларуси продолжают отлавливать людей после мирных акций

10:49 23 Август Киев, Украина

Правозащитный центр «Весна» подал свежую информацию о протестах 22 августа в Гродно и Могилеве. В двух белорусских городах продолжаются мирные митинги, однако власть реагирует на них агрессивно. Силовики задержали не только демонстрантов, но и тех, кто уже покидал место сбора активистов.

Так, вечером 22 августа во Гродно силовики в масках на двух автобусах догнали группу молодых людей, которые уже вышли из площади, и затолкали в своих транспортных средств. Среди них активист и музыкант Игорь Банцарь, а также Денис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павка.

Как сообщают, двух мужчин задержали возле бара в центре. Очевидцы подтвердили, что они были на митинге, а после пошли в бар. Их задержали люди в штатском и увели в микроавтобус.

В еще одном городе Могилеве проходила мирная акция против фальсификаций и милицейского произвола у ТЦ "Гиппо". Сотрудники Октябрьского райотдела города задержали не менее трех человек, рассказал лидер областной организации оппозиционной "Объединенной гражданской партии" Владимир Шанцев.

Напомним, 22 августа Лукашенко находился с визитом в Гродно. В тот же день в городе состоялся митинг в его поддержку. Лукашенко во время выступления попросил людей простить силовикам, если "они где-то ошиблись".

Кроме этого, он освободил местного губернатора, ибо позволил беспрепятственно проводить митинги, а также поручил МВД и КГБ в Гродненской области "в субботу и воскресенье обеспечить порядок на улицах Гродно и других городах области".