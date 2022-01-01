Сильнейшие взрывы на Кипре

В городе Пафос на острове Кипр сегодня ночью прогремели два сильных взрыва, которые разбудили половину острова. Об этом журналистам международных СМИ стало известно от местной полиции.
Так, в 3:00 ночи был взорван автомобиль, владельцем которого является 31-летняя женщина. А через несколько минут, раздался еще один взрыв – на этот раз во дворе дома, принадлежащего 28-летнему мужчине.
Согласно информации стражей порядка, в результате взрывов автомобилю и дому был нанесен серьезный ущерб. О пострадавших не сообщается.
Расследованием инцидентов в настоящий момент занимается Отдел криминальных расследований кипрского административного округа Пафос.
Напомним, 29 июля в греческом портовом городе Пирей произошел взрыв самодельного взрывного устройства у входа в судоходную компанию. Тогда никто не пострадал.
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