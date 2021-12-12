Швейцария передала Украине гумпомощь для очистки воды на Донбассе

09:42 24 Июль Киев, Украина

Вчера, 23 июля 2020 года, президенты Украины и Швейцарии посетили прифронтовую зону Донбасса. В результате поездки была достигнута договоренность о передаче Швейцарией гуманитарного груза Украине.

Главы двух государств почтили память погибших во время боевых действий работников водоснабжающей организации. Со слов Владимира Зеленского, совместная со Швейцарией программа помощи рассчитана на три года. В рамках сотрудничества Швейцария уже передала Украине 300 тонн гуманитарной помощи, в частности, реагенты для обеззараживания питьевой воды, гидролизные установки для поставщика питьевой воды КП «Компания «Вода Донбасса», а также защитное оборудование для врачей Славянска.

Симонетта Соммаруга пообещала, что осенью на Донбасс приедет еще один гуманитарный груз из Швейцарии.