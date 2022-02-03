Шведский институт оборонных исследований (FOI) подтвердил наличие "Новичка" в пробах Навального

10:26 16 Сентябрь Киев, Украина

Шведский институт оборонных исследований (FOI), основной филиал которого находится на северо-западе Стокгольма, рассказал, как проводился анализ проб, на основании которого эксперты лаборатории пришли к выводу, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". О деталях процедуры во вторник, 15 сентября, уведомила доктор Оса Скотт, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности.



"Могу подтвердить, что мы в FOI провели анализ по заданию наших германских партнеров ", - заявила она.



"Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI", - подчеркнула Скотт. В институте при этом уточнили, что "непрерывность цепочки" важна, чтобы "никакие внешние факторы не могли повлиять" на качество проб.



"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии", - констатировала Оса Скотт. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, "однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок", подтвердила она.



На объекте FOI в Умео находится единственная в Швеции лаборатория, специализирующаяся на анализе возможного применения химического оружия (ХО). Она также сертифицирована на международном уровне для проверки соблюдения Конвенции о запрещении ХО. В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связывание, обуславливающая токсическое действие химагента, как раз и позволила использовать образцы крови в лаборатории "для проверки" того, могло ли конкретное лицо - в данном случае Навальный - подвергнуться его использованию.



"Нервно-паралитические яды группы "Новичок" чрезвычайно токсичны", - рассказала Скотт в интервью германскому изданию Der Spiegel. "Одна капля может убить", - добавила она.



