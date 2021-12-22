Штаб Тихановской озвучил результаты параллельного подсчета голосов

Борьба белорусского народа за справедливые выборы президента продолжается. Так, члены штаба Тихановской объединили все оппозиционные силы в единую платформу Голос. Уже сейчас ими выявлено более трехсот участков, на которых были искажены итоги подсчета голосов избирателей.
И это только промежуточный результат, утверждают в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Команда платформы Голос сейчас обрабатывает гигабайты данных, чтобы помочь людям отстоять свой выбор. Промежуточные данные свидетельствуют, что результаты ЦИК и реальность чрезвычайно далеки друг от друга.
Уникальных подтвержденных участников на платформе Голос на момент публикации уже 1 065 510 человек. Отправили фото своего заполненного избирательного бюллетеня 507 477 участников инициативы.
Финальный отчет Голоса будет опубликован 18 августа - после обработки всех данных.
Напомним, накануне ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов, согласно которым за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, в то время как за его основного конкурента - Светлану Тихановскую - лишь 10%.
Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии