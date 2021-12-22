Штаб Тихановской озвучил результаты параллельного подсчета голосов

Борьба белорусского народа за справедливые выборы президента продолжается. Так, члены штаба Тихановской объединили все оппозиционные силы в единую платформу Голос. Уже сейчас ими выявлено более трехсот участков, на которых были искажены итоги подсчета голосов избирателей.

И это только промежуточный результат, утверждают в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Команда платформы Голос сейчас обрабатывает гигабайты данных, чтобы помочь людям отстоять свой выбор. Промежуточные данные свидетельствуют, что результаты ЦИК и реальность чрезвычайно далеки друг от друга.

"Несмотря на блокировки интернета, мы уже получили и проверили более 500 тысяч сфотографированных бюллетеней и нашли почти 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы. Вместе со всей страной мы выступаем против жестокости и насилия, которые позволяет себе власть. И призываем остановить все действия, которые подавляют право людей на свободу и волеизъявление. Мы собрали массивную базу данных, на основе которой уже сейчас можем уверенно заявлять: результаты президентских выборов - сфальсифицированы", говорится в документе.

Уникальных подтвержденных участников на платформе Голос на момент публикации уже 1 065 510 человек. Отправили фото своего заполненного избирательного бюллетеня 507 477 участников инициативы.

Финальный отчет Голоса будет опубликован 18 августа - после обработки всех данных.

Напомним, накануне ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов, согласно которым за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, в то время как за его основного конкурента - Светлану Тихановскую - лишь 10%.

Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.