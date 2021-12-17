Штаб ООС заявил о том, что контролирует ситуацию на востоке

Он также рассказал о провокациях со стороны противника, имевших место за сутки 27.07.2020 года.

"В районе населенного пункта Водяное со стороны противника был открыт огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщает Лабай.

А также был открыт огонь около Новомихайловки. Противник применил ручные противотанковые гранатометы и совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток, 28 июля, вражеские обстрелы не проводились. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.