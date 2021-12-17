Штаб ООС заявил о том, что контролирует ситуацию на востоке

В Штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе после вступления в силу перемирия и принятия мер по его обеспечению.Представитель командования Объединенных сил Василий Лабай сообщил, что ситуация на востоке остается контролируемой.
Он также рассказал о провокациях со стороны противника, имевших место за сутки 27.07.2020 года.
А также был открыт огонь около Новомихайловки. Противник применил ручные противотанковые гранатометы и совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.
С начала суток, 28 июля, вражеские обстрелы не проводились. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.
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