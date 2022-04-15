Штаб ООС: за минувшие сутки ранен один украинский боец

09:52 17 июля Киев, Украина

Со стороны российских оккупантов на Донбассе за минувшие сутки наблюдается непривычное затишье - наемники РФ всего один раз нарушили режим тишины и запустили БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Однако, при всем этом, один украинский воин получил ранения средней тяжести и был госпитализирован.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



По состоянию на 7:00 утра, 17 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Чермалык противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.



В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.



Недалеко от Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.