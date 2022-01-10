Шотландия готовит референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в правительстве готовится новый законопроект, предусматривающий повторное проведение референдума за предоставление региону независимости. В документе будут прописаны вопросы и временные рамки проведения референдума.

Так, референдум не будут планировать раньше, чем пройдут выборы в парламент Шотландии в мае 2021 года.

При этом "если в будущем парламенте Шотландии законопроект получит поддержку большинства, для правительства Британии больше не будет моральных или демократических оправданий, чтобы игнорировать право народа Шотландии определять свое будущее", гласит программа законопроекта.

Шотландская оппозиция обвинила Стерджен в том, что она поднимает вопрос независимости, не спеша решать социальные вопросы.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

В сентябре 2019 года первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании и заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.

В ноябре 2019 года в Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.