Шмыгаль заявил о возможности новогоднего локдауна

14:45 25 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном введении карантина в период зимних праздников. Новый год и Рождество украинцам придется встретить в таких же условиях, как они встречали весну.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям - в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня - и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением ...

О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса".