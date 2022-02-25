Шмыгаль вылетел на Луганщину. Данные ГСЧС на утро 2 октября

Сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, представители МВД и Гослесагенсттва вылетели в Луганскую область.
По данным ГСЧС по состоянию на 7 утра 2 октября, в течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг – между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района – 1 октября ликвидировали около 12:30.
Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка).
В результате пожаров погибло 9 человек, госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тысяч гектаров.
Из сообщения ГСЧС стало известно, что тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади".
По данным ГСЧС по состоянию на 7 утра 2 октября, в течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг – между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района – 1 октября ликвидировали около 12:30.
Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка).
В результате пожаров погибло 9 человек, госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тысяч гектаров.
Из сообщения ГСЧС стало известно, что тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади".
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