Шмыгаль провел круглый стол с представителями турецких топ-компаний

14:30 29 ноября Киев, Украина

Поступает новая информация о ходе рабочего визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Турцию. По последнему сообщению пресс-службы Кабмина, у премьер-министра состоялся круглый стол с потенциальными инвесторами, представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций $5 млрд.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора.

"Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", – отметил Шмыгаль.

По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность, энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.

"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", – сказал Шмыгаль.

На встрече также присутствовали вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинско-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции.

В частности, Криклий рассказал представителям турецких компаний, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало позитивный сигнал для инвесторов, и призвал собравшихся участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Турции, где провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в ходе визита между Украиной и Турцией были подписаны рамочное военное соглашение, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и другие документы.