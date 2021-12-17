Шмыгаль призвал местные власти к самостоятельному ужесточению карантина

"Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-нибудь указаний, а принимать необходимые решения, внедряйте необходимые ограничения. Я понимаю, что это иногда может быть непопулярно, но популярность точно не может быть важней, чем жизнь людей, которую вы спасете своевременными действиями. Тем более, для вас предоставлены все полномочия и законом, и правительственными решениями, то есть сегодня все руководители громад имеют возможность своими решениями внедрять ужесточение карантина", - отметил Шмыгаль.