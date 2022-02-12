Шмыгаль пообещал всем желающим бесплатную вакцинацию

На сегодняшний день существуют договоренности на поставку 34 млн вакцин и еще 8 миллионов по международной программе, поэтому в планах правительства до конца текущего года успеть вакцинировать большую часть взрослого населения Украины.
Об этом в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в постановлении ВР от октября 2020 года речь идет о необходимости вакцинировать 40 процентов населения за госсредства.
"Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем бесплатно", - пообещал он и поблагодарил депутатов за выделенные на этот процесс средства в достаточном количестве.
Премьер признал, что вакцинация - это критический вопрос.
Шмыгаль также рассказал, что на сегодняшний день есть договоренности на поставку Украине 34 млн вакцин, а также еще 8 миллионов по международной программе.
Он подчеркнул, что продолжает функционировать Национальный штаб по борьбе с коронавирусом, в работе которого периодически принимает участие президент.
Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.
Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.
Об этом в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в постановлении ВР от октября 2020 года речь идет о необходимости вакцинировать 40 процентов населения за госсредства.
"Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем бесплатно", - пообещал он и поблагодарил депутатов за выделенные на этот процесс средства в достаточном количестве.
Премьер признал, что вакцинация - это критический вопрос.
Шмыгаль также рассказал, что на сегодняшний день есть договоренности на поставку Украине 34 млн вакцин, а также еще 8 миллионов по международной программе.
Он подчеркнул, что продолжает функционировать Национальный штаб по борьбе с коронавирусом, в работе которого периодически принимает участие президент.
Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.
Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.
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