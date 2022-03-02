Шмыгаль озвучил бюджетный прогноз на 3 года

Украина вводит среднесрочное бюджетное планирование, что позволит каждому украинцу увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, 2 июня.
На этой неделе Правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
По словам Шмыгаля, после введения среднесрочного бюджетного планирования, дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того:
- Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и больше тратить на медицину, оборону и образование.
- Рост зарплат в последующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции).
- Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.
- Будет обеспечено макроэкономическую стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.
- Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически у 5% ежегодно.
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