Шмыгаль озвучил бюджетный прогноз на 3 года

17:34 02 Июнь Киев, Украина

Украина вводит среднесрочное бюджетное планирование, что позволит каждому украинцу увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, 2 июня.

На этой неделе Правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

По словам Шмыгаля, после введения среднесрочного бюджетного планирования, дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того: