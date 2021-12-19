Школьное питание: в Украине запустят информационный портал

16:20 22 Март Киев, Украина

В рамках инициативы Елены Зеленской в Украине появится сайт с ключевой информацией о реформировании системы школьного питания.

Основная задача платформы заключается в информировании управленцев, педагогов и родителей об изменениях в системе питания и лучших практиках организации питания в учебных заведениях.

«Общаясь с работниками образования и получая обратную связь от родителей, мы увидели необходимость в создании единой платформы, которая будет содержать всю ключевую информацию о реформе и будет полезной и для педагогов, и для родителей. Планируем запустить базовую версию портала уже этим летом», – отметила первая леди.

По словам супруги Президента, на портале предусмотрены разделы с рекомендованным меню для школ и технологическими картами приготовления блюд, отдельный раздел о питании для детей с особыми диетическими потребностями и видеоинструкции на различные темы, в частности «Современные формы организации школьного питания», «Внедрение системы HACCP», «О закупках». Кроме того, планируется, что онлайн-платформа поможет собрать полезную информацию о здоровом питании, роли разнообразного рациона и рисках, вызванных нездоровым питанием и ожирением.

«Этот сайт может стать основной платформой для реформирования питания в школах и коммуникаций по здоровому питанию в пределах целой страны. Поскольку формирование норм поведения является длительным процессом, сейчас мы начинаем с изменения восприятия и повышения осведомленности. ЮНИСЕФ совместно с IT-компанией SoftServe поддерживает создание такого важного ресурса, который будет способствовать развитию здоровых пищевых привычек у детей и родителей», – отметила Лотта Сильвандер, глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.

К участию в разработке сайта привлечены Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Госпродпотребслужба, эксперты по поддержке реформ МОН, Центр общественного здоровья Украины, Швейцарско-украинский проект «Действуем для здоровья», Ассоциация диетологов Украины, команда Евгения Клопотенко. Также содержательную и техническую экспертизу для проекта предоставят Детский фонд ЮНИСЕФ и Швейцарско-украинский проект DECIDE. IT-партнером выступит SoftServe.

«Разработка единой платформы послужит распространению информации о ходе реформы системы школьного питания, а также углублению знаний по вопросам культуры и основных принципов здорового питания. Инициатива создания платформы является очень важной, ведь благодаря ей мы также сможем обеспечивать обратную связь с работниками, привлеченными к организации питания в учреждениях общего среднего образования», – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Напомним, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской было начато реформирование системы школьного питания. 2020-й был посвящен изменению законодательных норм и порядков. В частности, были утверждены обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов на мощностях, расположенных в учреждениях общего среднего образования, разработаны методические рекомендации по осуществлению закупок и методические указания для использования системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Кроме того, в прошлом году впервые была выделена государственная субвенция для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1908 школьных учреждениях.