Школьное питание: в Украине запустят информационный портал

В рамках инициативы Елены Зеленской в Украине появится сайт с ключевой информацией о реформировании системы школьного питания.
Основная задача платформы заключается в информировании управленцев, педагогов и родителей об изменениях в системе питания и лучших практиках организации питания в учебных заведениях.
По словам супруги Президента, на портале предусмотрены разделы с рекомендованным меню для школ и технологическими картами приготовления блюд, отдельный раздел о питании для детей с особыми диетическими потребностями и видеоинструкции на различные темы, в частности «Современные формы организации школьного питания», «Внедрение системы HACCP», «О закупках». Кроме того, планируется, что онлайн-платформа поможет собрать полезную информацию о здоровом питании, роли разнообразного рациона и рисках, вызванных нездоровым питанием и ожирением.
К участию в разработке сайта привлечены Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Госпродпотребслужба, эксперты по поддержке реформ МОН, Центр общественного здоровья Украины, Швейцарско-украинский проект «Действуем для здоровья», Ассоциация диетологов Украины, команда Евгения Клопотенко. Также содержательную и техническую экспертизу для проекта предоставят Детский фонд ЮНИСЕФ и Швейцарско-украинский проект DECIDE. IT-партнером выступит SoftServe.
Напомним, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской было начато реформирование системы школьного питания. 2020-й был посвящен изменению законодательных норм и порядков. В частности, были утверждены обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов на мощностях, расположенных в учреждениях общего среднего образования, разработаны методические рекомендации по осуществлению закупок и методические указания для использования системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Кроме того, в прошлом году впервые была выделена государственная субвенция для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1908 школьных учреждениях.
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