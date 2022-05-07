Шкарлет о перспективах дистанционного обучения

При условии вакцинации 80% педагогов и контролируемой эпидемической ситуации в стране, украинские школьники останутся на очной форме обучения.
Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шкарлет.
"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности дистанционного образования.
При этом Шкарлет отметил, что планы министерства может изменить ситуация с распространением штамма коронавируса дельта. "Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - сказал он.
Министр напомнил, что очное обучение будет доступно при любой эпидемической ситуации при вакцинации 80% персонала.
"У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного - 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы", - рассказал Шкарлет.
Он подчеркнул, что сфера образования очень контактная и даже если дети, возможно, болеют меньше, они все равно являются потенциальными переносчиками вируса.
"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности дистанционного образования.
При этом Шкарлет отметил, что планы министерства может изменить ситуация с распространением штамма коронавируса дельта. "Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - сказал он.
Министр напомнил, что очное обучение будет доступно при любой эпидемической ситуации при вакцинации 80% персонала.
"У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного - 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы", - рассказал Шкарлет.
Он подчеркнул, что сфера образования очень контактная и даже если дети, возможно, болеют меньше, они все равно являются потенциальными переносчиками вируса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии