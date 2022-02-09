Шкарлет: для украинских педагогов вакцинация может стать обязательной

12:45 24 Май Киев, Украина

К началу следующего учебного года вакцинация для украинских педагогов начиная от детских садов и заканчивая ВУЗами, может стать обязательной.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.

Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.