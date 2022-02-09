Шкарлет: для украинских педагогов вакцинация может стать обязательной
12:45 24 Май Киев, Украина
К началу следующего учебного года вакцинация для украинских педагогов начиная от детских садов и заканчивая ВУЗами, может стать обязательной.
"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.
Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.
"По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжам желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer
даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.
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