Шесть украинских телеканалов уличили в нарушении языкового закона

09:43 21 июля Киев, Украина

Чтобы выяснить реальное состояние выполнения Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций Украины.



По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка были выявлены нарушения языкового закона шестью украинскими По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка были выявлены нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина" ," ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты" , - написал Кремень.

В частности, на телеканале "Интер" зафиксированы 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия"), "Украина" - 5 нарушений (х/ф "Ложное письмо"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды"), "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории"), "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих"), "К1" и "НТН" - по одному нарушению.



По его словам, на других телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не выявлено.



Также Креминь обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции.