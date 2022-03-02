"Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма — Зеленский

15:36 01 Июнь Киев, Украина



Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое публикует Офис президента.

"Если они достроят Северный поток-2 - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону Северного потока-2 в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

Также он считает, что РФ будет использовать данный вопрос в вопросах Донбасса и Крыма.

"Северный поток-2, я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - отметил Зеленский.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. Северный поток-2 на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский выступил за то, чтобы совладельцами украинской ГТС стали иностранцы.