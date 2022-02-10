Северный поток-2 могут заморозить

Фридрих Мерц, представитель ХДС Германии и вероятный преемник Ангелы Меркель, заявил, что Германии и Евросоюзу следует отложить окончание строительства «Северного потока – 2» на пару лет. За этот период ЕС и Россия должны определиться с вектором своих отношений.

Такое решение политик, которого считают одним из возможных кандидатов на пост федерального канцлера от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в 2021 году, считает разумным с учетом ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Европейцы не могут обойти это преступление и продолжать осуществление проекта строительство газопровода, уверен он.

По мнению Мерца, российский президент Владимир Путин решительным образом изменился и действует "агрессивно, совершенно безрассудно, неправдиво". "Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно", - подчеркнул он.

Отравление Алексея Навального

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.