Сергей Кривонос: Россию нужно оставить "без штанов"

10:47 25 Сентябрь Киев, Украина

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос поделился своими опасениями относительно конфликтов на Донбассе и в Крыму.



"Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – сказал он.



По словам замсекретаря СНБО, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала.

"Это в первую очередь – человеческие потери. Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтоб встал вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, – объяснил Кривонос.



Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст способность при необходимости действовать силовыми методами".



