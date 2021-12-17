Сергей Комиссаренко: через месяц-два в Украине будет пик заболеваемости

09:41 22 Март Киев, Украина

Введение жестких карантинных ограничений в отдельных регионах является своевременным и рациональным решением местных органов управления. Потому, что новые мутации коронавируса, которые на сегодняшний день обнаружены в большинстве украинских городов, более агрессивны и контагиозны, что может через месяц-два привести к пику заболеваемости в Украине.