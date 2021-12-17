Сергей Комиссаренко: через месяц-два в Украине будет пик заболеваемости

Введение жестких карантинных ограничений в отдельных регионах является своевременным и рациональным решением местных органов управления. Потому, что новые мутации коронавируса, которые на сегодняшний день обнаружены в большинстве украинских городов, более агрессивны и контагиозны, что может через месяц-два привести к пику заболеваемости в Украине.
Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют было, как можно меньше", – пояснил академик НАН.
Доктор биологических наук считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", который был ранее.
"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – подчеркнул Комиссаренко.
Сами же люди, по словам специалиста, должны и в дальнейшем:
- соблюдать масочный режим, находясь в помещении;
- заботиться о личной гигиене (мыть и дезинфицировать руки);
- соблюдать физического дистанцирование между людьми;
- проветривать помещения и обрабатывать рабочие поверхности;
- вакцинироваться против коронавируса, у кого есть такая в возможность.
"Вакцинация сейчас является единственным эффективным путем предотвращения инфицирования", – добавил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.
"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют было, как можно меньше", – пояснил академик НАН.
Доктор биологических наук считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", который был ранее.
"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – подчеркнул Комиссаренко.
Сами же люди, по словам специалиста, должны и в дальнейшем:
- соблюдать масочный режим, находясь в помещении;
- заботиться о личной гигиене (мыть и дезинфицировать руки);
- соблюдать физического дистанцирование между людьми;
- проветривать помещения и обрабатывать рабочие поверхности;
- вакцинироваться против коронавируса, у кого есть такая в возможность.
"Вакцинация сейчас является единственным эффективным путем предотвращения инфицирования", – добавил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.
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