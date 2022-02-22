Сепаратисты запретили жителям оккупированной территории выезжать в Украину чаще раза в месяц

Главарь сепаратистов Леонид Пасечник подписал "указ", который ужесточает ограничения на пересечение КПВВ Станица Луганская.
Теперь жителям временно неподконтрольной правительству Украины территории запрещено выезжать в Украину чаще одного раза в месяц, сообщают сепаратистские СМИ.
Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Теперь жители с пропиской на оккупированной территории Луганской области могут выезжать из ОРЛО не чаще одного раза в месяц. При этом в исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, однако для этого необходимо дополнительное разрешение.
В свою очередь граждане без прописки на территории ОРЛО будут пропускаться согласно предварительно сформированным спискам. Пропускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".
Кроме того, въезд будет осуществляться с обязательным измерением температуры тела. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут направляться на принудительную госпитализацию. Остальным - будут отказывать в пропуске. При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут быть на самоизоляции на дому в течение 14 дней.
Теперь жителям временно неподконтрольной правительству Украины территории запрещено выезжать в Украину чаще одного раза в месяц, сообщают сепаратистские СМИ.
Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Теперь жители с пропиской на оккупированной территории Луганской области могут выезжать из ОРЛО не чаще одного раза в месяц. При этом в исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, однако для этого необходимо дополнительное разрешение.
В свою очередь граждане без прописки на территории ОРЛО будут пропускаться согласно предварительно сформированным спискам. Пропускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".
Кроме того, въезд будет осуществляться с обязательным измерением температуры тела. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут направляться на принудительную госпитализацию. Остальным - будут отказывать в пропуске. При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут быть на самоизоляции на дому в течение 14 дней.
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