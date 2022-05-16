Сепаратисты совершили обстрел хлебного поля возле поселка Нью-Йорк

На Донбассе продолжаются обстрелы. Как сообщила оперативно-тактическая группировка Север вечером, 11 августа, на своей странице в Facebook, вражеские орудия обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское).
Отмечается, что жители населенного пункта уже собрали урожай зерновых.
Украинские военные информировали о произошедшем Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Представители Центра зафиксировали событие и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.
Напомним, накануне сепаратисты обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий Новомихайловку в Марьинском районе Донецкой области. Было зафиксировано 22 выстрела.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии