Сепаратисты совершили обстрел хлебного поля возле поселка Нью-Йорк

07:40 12 августа Киев, Украина

На Донбассе продолжаются обстрелы. Как сообщила оперативно-тактическая группировка Север вечером, 11 августа, на своей странице в Facebook, вражеские орудия обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское).

Отмечается, что жители населенного пункта уже собрали урожай зерновых.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью замечают сельчане-земледельцы. Плодородные черноземы являются крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Украинские военные информировали о произошедшем Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Представители Центра зафиксировали событие и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ", - сообщили в ОТГ.

Напомним, накануне сепаратисты обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий Новомихайловку в Марьинском районе Донецкой области. Было зафиксировано 22 выстрела.