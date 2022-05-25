Сепаратисты семь раз за сутки обстреляли позиции ВСУ. Потерь нет

08:51 20 декабря Киев, Украина

По информации, поступившей сегодня, 20 декабря, из утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки противник семь раз обстрелял позиции украинских военных. Вопреки минским договоренностям, сепаратисты на Донбассе не прекращают провокационные нарушения режима прекращения огня.

Сепаратисты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, с помощью пулеметов сепаратисты совершили провокационный обстрел позиций ВСУ в пригороде Авдеевки, а вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил беспилотник. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Умелые действия украинских военных остановили дальнейшее применение БПЛА.

В штабе отмечают, что сепаратисты вели неприцельный огонь, поэтому обстрелы не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди бойцов ВСУ боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе ООС и в дальнейшем контролируется украинскими военными.

Напомним, что днем ранее сепаратисты пять раз обстреляли военных. Противник сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.