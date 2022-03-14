Сепаратисты на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ

08:41 15 июня Киев, Украина

По данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки пророссийские формирования на Донбассе провели восемь обстрелов позиций ВСУ. Ситуация в зоне ООС заметно обострилась. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы.

Отмечается, что в понедельник противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет… В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сообщили в штабе.

С начала суток сепаратисты один раз открывали огонь по украинским позициям в районе Новгородского, без потерь.

Напомним, за сутки 13 июня в районе проведения операции ОС зафиксировано два обстрела украинских позиций.