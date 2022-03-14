Сепаратисты на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ

По данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки пророссийские формирования на Донбассе провели восемь обстрелов позиций ВСУ. Ситуация в зоне ООС заметно обострилась. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы.
Отмечается, что в понедельник противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
С начала суток сепаратисты один раз открывали огонь по украинским позициям в районе Новгородского, без потерь.
Напомним, за сутки 13 июня в районе проведения операции ОС зафиксировано два обстрела украинских позиций.
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