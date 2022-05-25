Сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь, ранены два бойца ВСУ

09:08 22 декабря Киев, Украина

Пророссийские войска не прекращают обстрелы, которые активизировались в последнее время на Донбассе. По данным, поступившим сегодня, 22 декабря, из пресс-службы штаба ООС, за минувшие сутки противник продолжал нарушения минских договоренностей и шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ.

Неподалеку от Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи Южного. Раненых оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь.

Кроме того, возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, что днем ранее на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов, обошлось без потерь в ВСУ. Украинские военнослужащие не открывали ответный огонь.

Также сообщалось, что сепаратисты временно открыли КПВВ в Счастье. Миссия ОБСЕ наблюдала за прекращением огня и открытием пункта пропуска для передачи денег за воду.