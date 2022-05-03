Сепаратисты активизировали обстрелы позиций ВСУ. Ранен украинский боец

09:14 01 августа Киев, Украина

По данным из утренней сводки штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 июля, пророссийские войска сепаратистов стали активнее вести обстрелы позиции ВСУ. Они за сутки семь раз нарушили режим перемирия. Один украинский военнослужащий получил ранение.

В частности, неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза обстреливал позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Шумов сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе заверили, что на обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, сепаратисты совершили один обстрел. Они вели огонь у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, что за год перемирия на Донбассе в ВСУ потери снизились вдвое – погибли 45 военных, 154 были ранены.