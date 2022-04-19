Сепаратисты 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обошлось без потерь

10:23 20 июля Киев, Украина

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, так за минувшие сутки боевики РФ три раза нарушили режим "тишины". Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 20 июля.



Так, вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки позиции



Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.



По состоянию на утро 20 июля в районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Так, вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки позиции ООС обстреливались из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.По состоянию на утро 20 июля в районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет", – отметили в штабе ООС и заверили, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня.