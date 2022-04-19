Сепаратисты 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обошлось без потерь

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, так за минувшие сутки боевики РФ три раза нарушили режим "тишины". Украинские военные не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 20 июля.
Так, вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки позиции ООС обстреливались из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на утро 20 июля в районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. Тогда бойцы ВСУ не понесли потерь.
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