Сепаратисты 13 раз нарушили режим "тишины", ранены два украинских бойца

09:17 02 Апрель Киев, Украина

Боевики Российской Федерации продолжают провокационные обстрелы на Донбассе, за прошедшие сутки сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Сепаратисты 13 раз нарушили режим "тишины".



Враг обстреливал ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а также применил противотанковый ракетный комплекс. Двое раненых.

В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Песок, российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров. А у населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от Водяного в Донецкой области российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что обстрелы были зафиксированы и у Светлодарска, Луганского и Золотого-4. Там украинских военнослужащих обстреливали из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



А у Шумов и Новотошковки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.



Два военнослужащих из состава ООС получили ранения. Их госпитализировали. Состояние раненых - удовлетворительное.



На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.