Сепаратисты 13 раз нарушили режим "тишины", ранены два украинских бойца

Боевики Российской Федерации продолжают провокационные обстрелы на Донбассе, за прошедшие сутки сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Сепаратисты 13 раз нарушили режим "тишины".
Враг обстреливал ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а также применил противотанковый ракетный комплекс. Двое раненых.
В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Враг обстреливал ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а также применил противотанковый ракетный комплекс. Двое раненых.
В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС.
В штабе добавили, что обстрелы были зафиксированы и у Светлодарска, Луганского и Золотого-4. Там украинских военнослужащих обстреливали из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А у Шумов и Новотошковки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Два военнослужащих из состава ООС получили ранения. Их госпитализировали. Состояние раненых - удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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