Сенат США: Рассматривает предложение о выделении Украине $300 млн ежегодно

Комитет по иностранным делам Сената США вынес на рассмотрение законопроект об оказании ежегодной помощи Украине на военные нужды.

Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий подготовили и внесли на рассмотрение проект закона, согласно которому Украине должна быть выделена ежегодная военная помощь в размере $300 млн.

Согласно полученной информации, законопроект был представлен председателем комитета Джеймсом Ришем (республиканец от штата Айдахо) и старшим демократом Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси), к которым присоединились сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Роб Портман (штат Огайо) и Джон Баррассо (штат Вайоминг).

Законопроект предусматривает выделение до $4 млн на подготовку украинских военнослужащих.

Министерство обороны США и Госдепартамент, должны будут доложить о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности государства. Законопроект также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает назначить нового человека на пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер.

Помпео также заявил, что исполнительная ветвь власти поддерживает предложение законодателей увеличить объем помощи Украине, направленной на поставки вооружений. Сенат США ранее одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Согласно этому документу, Украина по военной линии от США может получить $250 млн.

Свою версию проекта оборонного бюджета одобрила и Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.