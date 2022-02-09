Семьи погибших атошников получат 750 прожиточных минимумов

10:24 18 Май Киев, Украина

Членам семей погибших украинских бойцов на востоке Украины Кабмин выплатит крупную единоразовую денежную помощь. Также помощь получат военнослужащие, получившие в ходе боевых действий инвалидность.

Об этом говорится в распоряжении правительства №451 от 17 мая.



Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.



Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.