Семенченко подозревают в организации обстрела одного из ТВ-каналов

17:44 14 Май Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли совершение террористического акта, произошедшего в июле 2019 года, когда из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина" в столице, а экс-нардеп Семен Семенченко обвиняется в его организации.





Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами вооруженного формирования. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба СБУ Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами вооруженного формирования.

В июне 2019 Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.



Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.



По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.





Но для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.

В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.



Сейчас последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.