Семенченко подозревают в организации обстрела одного из ТВ-каналов

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли совершение террористического акта, произошедшего в июле 2019 года, когда из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина" в столице, а экс-нардеп Семен Семенченко обвиняется в его организации.
Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба СБУ.
Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами вооруженного формирования.
Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами вооруженного формирования.
В июне 2019 Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.
Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.
По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.
Но для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.
В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.
Сейчас последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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