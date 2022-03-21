Семь судей КСУ срочно изменили свои декларации, пока они были вне доступа

07:56 31 октября Киев, Украина

Как стало известно, после закрытия публичного доступа к Реестру электронных деклараций согласно решению Конституционного Суда Украины, семь из 15 судей этого же суда срочно внесли изменения в данные своих деклараций. Этот неприглядный факт со ссылкой на данные Реестра деклараций был опубликован вчера в сообщении одного из каналов СМИ.

"29 октября, когда был закрыт публичный доступ к Реестру деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 7 из 15 судей Конституционного Суда Украины обновили свои данные о доходах", - говорится в сообщении.

В частности, существенные изменения в разделе о доходах (в том числе подарках) 29 октября добавили в декларацию главы КСУ Александра Тупицкого. Он задекларировал 181 тысячу гривен заработной платы.

Также, по информации издания, существенные изменения появились у Ирины Завгородней (более 201 тыс. грн заработной платы); Сергея Головатого (более 206 тыс. грн); Александра Литвинова (более 189 тыс. грн); Владимира Мойсика (более 211 тыс. грн); Виктора Колесника (более 221 тыс. грн, внесено 28 октября); Олега Первомайского (более 164 тыс. грн).

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что глава КСУ Александр Тупицкий не задекларировал в Крыму участок, купленный в 2018 году по российскому законодательству.

Также сообщалось, что муж судьи КСУ Ирины Завгородней "на пенсию" купил элитную квартиру за 13 млн.

Напомним, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.