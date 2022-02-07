Секретарь СНБО предположил обмен Медведчука на политзаключенных

Политиков, которых обвиняют в государственной измене могут обменять на политических заключенных из Украины, которые находятся под арестом в РФ. Такое предположение высказал Алексей Данилов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключает, что Тарас Козак и Виктор Медведчук могут стать участниками такого обмена.

О такой возможности Данилов высказался в эфире "Свободы слова Савика Шустера", отвечая на заданный вопрос. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 14 мая.

Возможностью обмена Медведчука и Ко поинтересовался украинский журналист Юрий Бутусов.

"Возможен ли, с вашей точки зрения, обмен предателей Украины из ОПЗЖ на украинских патриотов, которых Путин удерживает в российских тюрьмах?" – спросил он у Данилова.