Сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров

12:16 15 ноября Киев, Украина

Сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов. Повторные выборы пройдут в семи украинских городах. Как сообщила на своем сайте Центральная избирательная комиссия, выборы коснутся кандидатов в городские органы власти.

За кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:

Одесса: действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии ОПЗЖ Николай Скорик

Херсон: бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы За майбутнє Игорь Колихаев

Луцк: советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба

Сумы: действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов

Украинка: кандидат от партии Слуга народа Оксана Кирилюк и кандидат от Евросолидарности Александр Туренко

Каменец-Подольский: председатель партии ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Мы - каменчане Владимир Мельниченко

Краматорск: действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гонаренко.

Ранее в Слуге народа объявили себя победителями на местных выборах: от партии избраны более 220 сельских, поселковых и городских председателей.