Сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров

Сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов. Повторные выборы пройдут в семи украинских городах. Как сообщила на своем сайте Центральная избирательная комиссия, выборы коснутся кандидатов в городские органы власти.
За кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:
Одесса: действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии ОПЗЖ Николай Скорик
Херсон: бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы За майбутнє Игорь Колихаев
Луцк: советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба
Сумы: действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов
Украинка: кандидат от партии Слуга народа Оксана Кирилюк и кандидат от Евросолидарности Александр Туренко
Каменец-Подольский: председатель партии ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Мы - каменчане Владимир Мельниченко
Краматорск: действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гонаренко.
Ранее в Слуге народа объявили себя победителями на местных выборах: от партии избраны более 220 сельских, поселковых и городских председателей.
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