Сегодня в Украине отмечается День Достоинства и Свободы

08:35 21 ноября Киев, Украина

Так принято, что каждое историческое событие оставляет свой след в памяти народа. Народ Украины чтит и помнит свой путь борьбы за честь, свободу и независимость. Начиная с 2005 по 2011 годы украинцы 22 ноября отмечали День Свободы, который был связан с Оранжевой революцией. Впоследствии этот праздник был отменен. Своеобразным преемником этого праздника стал День Достоинства и Свободы.

Теперь, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы и День десантно-штурмовых войск. День достоинства и свободы - праздник, который отмечается в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013 года). 13 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это вызвало возмущение украинцев и заставило их выйти сначала на улицы Киева, а затем и других городов Украины.

Самым трагичным было то, что на этот раз, в отличие от событий Оранжевой революции, отстаивая достоинство и свободу, отдали свои жизни 106 человек и еще более двух тысяч получили ранения.

День Достоинства и Свободы был учрежден указом президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года. В своем указе Порошенко подчеркнул, что одна из главных целей праздника - сохранить и донести будущим поколениям "объективную информацию о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века". К ним отнесена как Революция Достоинства, так и Оранжевая революция.

Ранее сообщалось, что суд объявил троих экс-беркутовцев в международный розыск. Их освободили в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.