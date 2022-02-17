Сегодня в Украине объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе

Сегодня президент Владимир Зеленский лично прибыл на место падения самолета под Харьковом. Слова соболезнования и поддержки близким и всем скорбящим украинцам Зеленский опубликовал на своем Тelegram-канале.
Он подчеркнул, что государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких.
СМИ сообщают, что президент уже прибыл на место катастрофы. Он рассказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль готовит экстренное заседание Кабмина из-за крушения самолета.
Сегодня сообщалось, что один из выживших при крушении АН-26 скончался в больнице. Также врач рассказал о состоянии второго выжившего курсанта.
Напомним, сегодня под фюзеляжем найдено тело еще одного погибшего. Поиски еще двоих людей продолжаются. "Черный ящик" пока также не нашли.
Между тем, появляются новые факты трагедии.
Одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, запечатлела момент падения самолета с курсантами. Соответствующее видео в субботу, 26 сентября, опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, видео будет использовано при расследовании причин катастрофы.
Он также опубликовал фотографии курсантов, которые погибли в результате крушения самолета под Чугуевым.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии