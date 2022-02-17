Сегодня в Украине объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе

14:11 26 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня президент Владимир Зеленский лично прибыл на место падения самолета под Харьковом. Слова соболезнования и поддержки близким и всем скорбящим украинцам Зеленский опубликовал на своем Тelegram-канале.

"Вчера в результате страшной трагедии - падения самолета Ан-26 возле Чугуева - Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один - от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление. Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября Днем траура", - написал Зеленский в Тelegram-канале.

Он подчеркнул, что государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких.

"Украина не забывает своих героев. Настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным", - резюмировал Зеленский.

СМИ сообщают, что президент уже прибыл на место катастрофы. Он рассказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль готовит экстренное заседание Кабмина из-за крушения самолета.

Сегодня сообщалось, что один из выживших при крушении АН-26 скончался в больнице. Также врач рассказал о состоянии второго выжившего курсанта.

Напомним, сегодня под фюзеляжем найдено тело еще одного погибшего. Поиски еще двоих людей продолжаются. "Черный ящик" пока также не нашли.

Между тем, появляются новые факты трагедии.

Одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, запечатлела момент падения самолета с курсантами. Соответствующее видео в субботу, 26 сентября, опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН −26 Вооруженных сил Украины", - написал Геращенко.

По его словам, видео будет использовано при расследовании причин катастрофы.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - подчеркнул Геращенко.

Он также опубликовал фотографии курсантов, которые погибли в результате крушения самолета под Чугуевым.