Сегодня в Украине довыбирают народных депутатов в Верховную Раду

09:35 28 Март Киев, Украина

Сегодня, 28 марта, в Украине проходят очередные выборы. Вернее будет назвать это мероприятие довыборами. Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК), выбирать народных депутатов в Верховную Раду будут в двух избирательных округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях.



Отмечается, что в округе №50 в Донецкой области голосование состоится среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных), включая часть Краматорского района и часть Покровского района;

В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование состоится на 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных), включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование пройдет среди 14 кандидатов.

Результаты промежуточных выборов в Раду должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно, отметили в ЦИК.

ЦИК напоминает, что избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Также в ЦИК напомнили, что в ночь на 28 марта Украина переходит на летнее время - в 3.00 стрелки часов переведут на час вперед.

Напомним, кандидат от партии Европейская Солидарность на довыборах в Верховную Раду, волонтер Маруся Зверобой-Беленькая сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе на Прикарпатье в пользу кандидата от ВО Свобода Руслана Кошулинского.