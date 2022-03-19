Сегодня в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: Украина примет в ней очное участие

Сегодня во Франции началась летняя 4-х дневная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На 23 июня запланированы дебаты по Крыму.
Об этом сообщается на сайте ассамблеи.
Сессия состоится с 21-го по 24 июня в гибридном формате: часть участников прибыла в Страсбург, а еще часть присоединится по видеосвязи.
Главной темой сессии будет 10-летие принятия конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбы с этими явлениями (Стамбульской конвенции), этому событию будет посвящено отдельное мероприятие.
"Кроме того, ассамблея обсудит защиту основных прав и юридические последствия пропусков или сертификатов COVID; социально-экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19; и влияние пандемии на права детей", – говорится в сообщении.
В среду, 23 июня, состоятся дебаты о ситуации с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму. По итогам дебатов запланировано принятие резолюции.
При условии включения в повестку делегаты проведут дебаты на тему: "Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе", но без принятия резолюции.
Украинская делегация примет участие в сессии очно, сообщала в Facebook член делегации, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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