Сегодня в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: Украина примет в ней очное участие

11:55 21 июня Киев, Украина

Сегодня во Франции началась летняя 4-х дневная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) . На 23 июня запланированы дебаты по Крыму.

Об этом сообщается на сайте ассамблеи.