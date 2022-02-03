Сегодня в центре Киева пройдут сразу несколько массовых акций

11:39 16 Сентябрь Киев, Украина

Управление Нацполици сообщает, что сегодня, 16 сентября полицейские Киева совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре города.



"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.



Правоохранители обратились к организаторам и участникам мероприятий с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.



Известно, что сегодня в 11.00 возле Офиса президента запланирован Всеукраинский протест предпринимателей. Требование акции: принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.